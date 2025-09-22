Adresár spoločností
Canoo
Canoo Strojný inžinier Platy

Mediánový Strojný inžinier kompenzačný balík in United States v Canoo dosahuje $132K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Canoo. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Mediánový balík
company icon
Canoo
Mechanical Engineer
Los Angeles, CA
Celkom za rok
$132K
Úroveň
Junior
Základný plat
$112K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
6 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Canoo?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Canoo podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Strojný inžinier at Canoo in United States sits at a yearly total compensation of $321,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canoo for the Strojný inžinier role in United States is $140,000.

