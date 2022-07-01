Adresár Spoločností
Canon Medical Informatics
Canon Medical Informatics Platy

Platový rozsah Canon Medical Informatics sa pohybuje od $60,573 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $107,800 pre Hardvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Canon Medical Informatics. Naposledy aktualizované: 8/13/2025

$160K

Zákaznícky servis
$80.4K
Hardvérový inžinier
$108K
Softvérový inžinier
$60.6K

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Canon Medical Informatics je Hardvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $107,800. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Canon Medical Informatics je $80,400.

