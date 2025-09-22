Adresár spoločností
Canadian National Railway
Canadian National Railway Dátový vedec Platy

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in Canada v Canadian National Railway dosahuje CA$137K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Canadian National Railway. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Mediánový balík
company icon
Canadian National Railway
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Celkom za rok
CA$137K
Úroveň
L7
Základný plat
CA$121K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$15.7K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Canadian National Railway?

CA$226K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Canadian National Railway in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$141,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Canadian National Railway pre pozíciu Dátový vedec in Canada je CA$136,975.

