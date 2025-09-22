Adresár spoločností
Canaccord Genuity
  • Platy
  • Investičný bankár

  • Všetky platy Investičný bankár

Canaccord Genuity Investičný bankár Platy

Mediánový Investičný bankár kompenzačný balík in United States v Canaccord Genuity dosahuje $180K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Canaccord Genuity. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Mediánový balík
company icon
Canaccord Genuity
Senior Investment Banking Analyst
Boston, MA
Celkom za rok
$180K
Úroveň
2
Základný plat
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$90K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Canaccord Genuity?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Investičný bankár at Canaccord Genuity in United States sits at a yearly total compensation of $245,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canaccord Genuity for the Investičný bankár role in United States is $200,000.

Ďalšie zdroje