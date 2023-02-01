Adresár Spoločností
Cambridge Associates
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Cambridge Associates Platy

Platový rozsah Cambridge Associates sa pohybuje od $62,088 v celkovej kompenzácii ročne pre Finančný analytik na spodnom konci do $201,070 pre Obchodný analytik na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cambridge Associates. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Obchodný analytik
$201K
Dátový analytik
$80.4K
Dátový vedec
$134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Finančný analytik
$62.1K
Softvérový inžinier
$86.8K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

The highest paying role reported at Cambridge Associates is Obchodný analytik at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,070. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cambridge Associates is $86,832.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Cambridge Associates

Súvisiace spoločnosti

  • Netflix
  • Flipkart
  • Snap
  • Apple
  • Stripe
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje