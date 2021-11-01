Adresár spoločností
Cambia Health Solutions
Cambia Health Solutions Platy

Platy Cambia Health Solutions sa pohybujú od $74,157 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $274,365 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cambia Health Solutions. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $112K
Účtovník
$137K
Aktuár
$137K

Obchodný analytik
$74.2K
Dátový analytik
$83.6K
Produktový manažér
$122K
Manažér softvérového inžinierstva
$274K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Cambia Health Solutions predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $274,365. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cambia Health Solutions je $122,385.

