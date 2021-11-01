Adresár Spoločností
Calix
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Calix Platy

Platový rozsah Calix sa pohybuje od $75,891 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $271,460 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Calix. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $75.9K
Vedúci kancelárie
$78.8K
Informatik (IT)
$192K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktový dizajnér
$186K
Produktový manažér
$122K
Obchodný inžinier
$121K
Manažér softvérového inžinierstva
$271K
Architekt riešení
$176K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Kõrgeima palgaga roll Calix on Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $271,460. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Calix mediaan aastane kogukompensatsioon on $149,138.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Calix

Súvisiace spoločnosti

  • Ciena
  • Amdocs
  • Casa Systems
  • EXFO
  • Infosys
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje