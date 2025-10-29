Adresár spoločností
California Institute of Technology
Priemerné Elektrotechnický inžinier celkové odmeňovanie in United States v California Institute of Technology sa pohybuje od $66.4K do $94.4K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky California Institute of Technology. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Priemerná celková odmena

$75.2K - $85.6K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$66.4K$75.2K$85.6K$94.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v California Institute of Technology?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Elektrotechnický inžinier v California Institute of Technology in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $94,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v California Institute of Technology pre pozíciu Elektrotechnický inžinier in United States je $66,400.

