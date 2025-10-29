Adresár spoločností
California Institute of Technology
Priemerné Administratívny asistent celkové odmeňovanie in United States v California Institute of Technology sa pohybuje od $64.8K do $94.4K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky California Institute of Technology. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Priemerná celková odmena

$74.4K - $84.8K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$64.8K$74.4K$84.8K$94.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v California Institute of Technology?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Administratívny asistent v California Institute of Technology in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $94,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v California Institute of Technology pre pozíciu Administratívny asistent in United States je $64,800.

