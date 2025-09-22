Adresár spoločností
Priemerné Marketingové operácie celkové odmeňovanie in United States v Calendly sa pohybuje od $104K do $151K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Calendly. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemerná celková odmena

$118K - $137K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$104K$118K$137K$151K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Calendly podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



