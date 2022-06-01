Adresár spoločností
Bynder
Bynder Platy

Platy Bynder sa pohybujú od $56,013 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $158,308 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Bynder. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $70.7K

Backend softvérový inžinier

Produktový dizajnér
Median $56K
Dátový vedec
$72K

Informačný technológ (IT)
$64.7K
Marketing
$66.9K
Produktový manažér
$158K
Manažér softvérového inžinierstva
$130K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Bynder predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $158,308. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bynder je $70,728.

