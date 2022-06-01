BWX Technologies Platy

Adresár spoločností
Platy BWX Technologies sa pohybujú od $84,660 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Mechanický inžinier na spodnej hranici až po $155,876 pre Projektový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BWX Technologies. Posledná aktualizácia: 11/21/2025

Mechanický inžinier
$84.7K
Projektový manažér
$156K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v BWX Technologies predstavuje Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $155,876. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v BWX Technologies je $120,268.

