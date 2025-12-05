Adresár spoločností
BuildDirect
BuildDirect Produktový manažér Platy

Priemerné Produktový manažér celkové odmeňovanie in Canada v BuildDirect sa pohybuje od CA$108K do CA$147K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky BuildDirect. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$83.7K - $101K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$78.2K$83.7K$101K$107K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v BuildDirect?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v BuildDirect in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$146,974. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v BuildDirect pre pozíciu Produktový manažér in Canada je CA$107,697.

