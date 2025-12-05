Adresár spoločností
BS&A Software
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

BS&A Software Dátový vedec Platy

Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in United States v BS&A Software sa pohybuje od $53.3K do $76.1K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky BS&A Software. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$61.1K - $71.5K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$53.3K$61.1K$71.5K$76.1K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Dátový vedec príspevkovs v spoločnosti BS&A Software na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v BS&A Software?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Dátový vedec ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v BS&A Software in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $76,050. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v BS&A Software pre pozíciu Dátový vedec in United States je $53,300.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre BS&A Software

Súvisiace spoločnosti

  • Airbnb
  • Square
  • Lyft
  • Coinbase
  • Google
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bsanda-software/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.