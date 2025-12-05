Adresár spoločností
Brown-Forman
Priemerné Ľudské zdroje celkové odmeňovanie in Korea, South v Brown-Forman sa pohybuje od ₩69.87M do ₩97.32M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Brown-Forman. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$52.9K - $62.4K
Korea, South
Bežný rozsah
Možný rozsah
$49.4K$52.9K$62.4K$68.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v Brown-Forman in Korea, South predstavuje ročnú celkovú odmenu ₩97,322,131. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Brown-Forman pre pozíciu Ľudské zdroje in Korea, South je ₩69,872,299.

