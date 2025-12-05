Adresár spoločností
Brooklyn Chinese-American Association
Brooklyn Chinese-American Association Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in Ghana v Brooklyn Chinese-American Association sa pohybuje od GHS 1.37M do GHS 1.91M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Brooklyn Chinese-American Association. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$136K - $160K
Ghana
Bežný rozsah
Možný rozsah
$127K$136K$160K$176K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Brooklyn Chinese-American Association?

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Brooklyn Chinese-American Association in Ghana predstavuje ročnú celkovú odmenu GHS 1,911,335. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Brooklyn Chinese-American Association pre pozíciu Softvérový inžinier in Ghana je GHS 1,372,240.

