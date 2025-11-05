Adresár spoločností
Bright Money
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Bengaluru

Bright Money Softvérový inžinier Platy v Greater Bengaluru

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Bengaluru v Bright Money dosahuje ₹1.98M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bright Money. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹1.98M
Úroveň
SDE 1
Základný plat
₹1.98M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
1 Rok
Aké sú kariérne úrovne v Bright Money?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Bright Money in Greater Bengaluru predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹4,186,952. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bright Money pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Bengaluru je ₹1,750,620.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Bright Money

Súvisiace spoločnosti

  • Microsoft
  • Apple
  • LinkedIn
  • PayPal
  • Dropbox
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje