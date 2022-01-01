Adresár spoločností
Brex
Brex Platy

Platy Brex sa pohybujú od $27,078 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $630,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Brex. Posledná aktualizácia: 8/28/2025

$160K

Softvérový inžinier
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Dátový vedec
L4 $195K
L5 $395K
Produktový manažér
Median $440K

Manažér softvérového inžinierstva
L5 $613K
L6 $630K
Predaj
Median $260K
Zákaznícky servis
Median $47.9K
Obchodný rozvoj
Median $200K
Marketing
Median $174K
Produktový dizajnér
Median $290K
Manažér technických programov
Median $278K
Manažér obchodných operácií
$181K
Obchodný analytik
$81.3K
Finančný analytik
$146K
Manažér programov
$245K
Nábor zamestnancov
$27.1K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$199K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Brex podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Brex predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the L6 level s ročnou celkovou odmenou $630,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Brex je $245,250.

