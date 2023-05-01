Adresár Spoločností
Bowery Farming
Bowery Farming Platy

Platový rozsah Bowery Farming sa pohybuje od $137,700 v celkovej kompenzácii ročne pre Strojný inžinier na spodnom konci do $298,500 pre Dátový vedec na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Bowery Farming. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $155K
Dátový vedec
$299K
Strojný inžinier
$138K

Produktový manažér
$188K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Bowery Farming je Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $298,500. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Bowery Farming je $171,580.

