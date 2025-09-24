Softvérový inžinier odmeňovanie in Germany v Bosch Global sa pohybuje od €67.7K za year pre EG12 do €77K za year pre SL4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Germany dosahuje €89K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bosch Global. Posledná aktualizácia: 9/24/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
