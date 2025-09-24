Adresár spoločností
Bosch Global
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Bosch Global Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in Germany v Bosch Global sa pohybuje od €67.7K za year pre EG12 do €77K za year pre SL4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Germany dosahuje €89K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bosch Global. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
EG12
(Začiatočnícka úroveň)
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
Senior SWE
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Zobraziť 5 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Bosch Global?

Zahrnuté pozície

Výskumný vedec

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Bosch Global in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €118,269. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bosch Global pre pozíciu Softvérový inžinier in Germany je €86,459.

Ďalšie zdroje