Mediánový Ľudské zdroje kompenzačný balík in India v Bosch Global dosahuje ₹605K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bosch Global. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Mediánový balík
company icon
Bosch Global
Human Resources
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹605K
Úroveň
Management Apprenctice
Základný plat
₹605K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
1 Rok
Aké sú kariérne úrovne v Bosch Global?

₹13.98M

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v Bosch Global in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,018,492. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bosch Global pre pozíciu Ľudské zdroje in India je ₹605,311.

Ďalšie zdroje