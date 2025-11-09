Adresár spoločností
Bosch Global
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Hardvérový inžinier
  • EG15
  • Germany

Hardvérový inžinier Úroveň

EG15

Úrovne v Bosch Global

Porovnať úrovne
  1. EG12
  2. EG13
  3. EG14
    4. Zobraziť 2 Ďalšie úrovne
Priemerná Ročne Celková kompenzácia
€110,162
Základný plat
€87,512
Akciová prémia ()
€0
Bonus
€8,990
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Najnovšie platové údaje
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Bosch Global

Súvisiace spoločnosti

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje