Boom! By Cindy Joseph
Priemerné Administratívny asistent celkové odmeňovanie in Pakistan v Boom! By Cindy Joseph sa pohybuje od PKR 3.43M do PKR 4.87M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Boom! By Cindy Joseph. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Bežný rozsah
Možný rozsah
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Boom! By Cindy Joseph?

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Administratívny asistent v Boom! By Cindy Joseph in Pakistan predstavuje ročnú celkovú odmenu PKR 4,869,451. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Boom! By Cindy Joseph pre pozíciu Administratívny asistent in Pakistan je PKR 3,429,787.

