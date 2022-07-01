Adresár Spoločností
Bombora
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Bombora Platy

Platový rozsah Bombora sa pohybuje od $109,450 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový manažér na spodnom konci do $151,875 pre Dátový vedec na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Bombora. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Dátový vedec
Median $152K
Softvérový inžinier
Median $147K
Produktový manažér
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

The highest paying role reported at Bombora is Dátový vedec with a yearly total compensation of $151,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bombora is $147,000.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Bombora

Súvisiace spoločnosti

  • Arity
  • Brivo
  • Lucidchart
  • Corcentric
  • Intercom
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje