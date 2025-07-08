Adresár spoločností
BlueDot
BlueDot Platy

Platy BlueDot sa pohybujú od $64,974 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Finančný analytik na spodnej hranici až po $112,110 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BlueDot. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Dátový vedec
$79.1K
Finančný analytik
$65K
Produktový dizajnér
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produktový manažér
$112K
Softvérový inžinier
$109K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v BlueDot predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $112,110. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v BlueDot je $88,271.

