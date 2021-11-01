Adresár spoločností
Bluecrew
    • O spoločnosti

    Bluecrew is the first hourly workforce-as-a-service provider: combining W-2 labor, a workforce management platform, and data + analytics for workplaces who have hourly workers and fluctuating demand.

    bluecrewjobs.com
    Webstránka
    2014
    Rok založenia
    320
    Počet zamestnancov
    $50M-$100M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

    Ďalšie zdroje