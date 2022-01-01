Adresár spoločností
BlueCat
BlueCat Platy

Platy BlueCat sa pohybujú od $74,625 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $254,720 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BlueCat. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Produktový dizajnér
$74.6K
Produktový manažér
$129K
Predaj
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Softvérový inžinier
$255K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v BlueCat predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $254,720. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v BlueCat je $130,417.

