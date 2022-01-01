Adresár Spoločností
Blue Origin
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Blue Origin Platy

Platový rozsah Blue Origin sa pohybuje od $90,000 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodný analytik na spodnom konci do $249,312 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Blue Origin. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Strojný inžinier
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Inžinier kvality

Výrobný inžinier

Tepelný inžinier

CAE inžinier

Softvérový inžinier
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Systémový inžinier

Hardvérový inžinier
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Hardvérový inžinier vstavaných systémov

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Letecký a kozmický inžinier
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Technický manažér programu
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Technický projektový manažér

Produktový manažér
L3 $151K
L4 $249K
Inžinier materiálov
L2 $120K
L3 $140K
Elektrotechnický inžinier
Median $200K
Obchodný analytik
Median $90K
Projektový manažér
Median $146K
Obchodné operácie
$102K
Chemický inžinier
$91.5K
Inžinier riadenia
$171K
Firemný rozvoj
$246K
Dátový analytik
$164K
Manažér dátovej vedy
$244K
Finančný analytik
$154K
Ľudské zdroje
$136K
Informatik (IT)
$198K
Produktový dizajnér
$218K
Manažér programu
$225K
Personálny nábor
$99.3K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$150K
Manažér softvérového inžinierstva
$212K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Blue Origin, — это Produktový manažér at the L4 level с годовой общей компенсацией $249,312. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Blue Origin, составляет $151,333.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Blue Origin

Súvisiace spoločnosti

  • Virgin Galactic
  • Aerojet Rocketdyne
  • a.i. solutions
  • Torch Technologies
  • LogicGate
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje