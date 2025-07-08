Adresár spoločností
Blue Cross and Blue Shield of Kansas
Blue Cross and Blue Shield of Kansas Platy

Platy Blue Cross and Blue Shield of Kansas sa pohybujú od $90,450 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $140,700 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Blue Cross and Blue Shield of Kansas. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Dátový analytik
$103K
Dátový vedec
$141K
Softvérový inžinier
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Blue Cross and Blue Shield of Kansas predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $140,700. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Blue Cross and Blue Shield of Kansas je $103,490.

Ďalšie zdroje