Blue Canyon Technologies
Blue Canyon Technologies Platy

Platy Blue Canyon Technologies sa pohybujú od $85,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $194,025 pre Hardvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Blue Canyon Technologies. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Hardvérový inžinier
$194K
Strojný inžinier
$180K
Softvérový inžinier
Median $85K

Manažér softvérového inžinierstva
$184K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Blue Canyon Technologies predstavuje Hardvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $194,025. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Blue Canyon Technologies je $182,104.

