Blue Apron
Blue Apron Platy

Platy Blue Apron sa pohybujú od $140,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $229,643 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Blue Apron. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $140K
Marketing
$161K
Marketingové operácie
$157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Manažér softvérového inžinierstva
$230K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Blue Apron predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $229,643. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Blue Apron je $158,980.

