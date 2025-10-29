Softvérový inžinier odmeňovanie in India v Bloomreach sa pohybuje od ₹4.67M za year pre Software Engineer do ₹6.12M za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹5.18M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bloomreach. Posledná aktualizácia: 10/29/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
