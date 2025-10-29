Adresár spoločností
Bloomreach
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Bloomreach Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in India v Bloomreach sa pohybuje od ₹4.67M za year pre Software Engineer do ₹6.12M za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹5.18M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bloomreach. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Bloomreach?

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Bloomreach in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹6,559,324. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bloomreach pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹4,393,828.

