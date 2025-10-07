Adresár spoločností
Bloomberg
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Architekt riešení

  • Data Architect

  • United Kingdom

Bloomberg Data Architect Platy v United Kingdom

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bloomberg. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Potrebujeme už len 4 ďalších Architekt riešení príspevkovs v spoločnosti Bloomberg na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

£122K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Bloomberg podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Architekt riešení ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Data Architect v Bloomberg in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £180,828. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bloomberg pre pozíciu Data Architect in United Kingdom je £102,207.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Bloomberg

Súvisiace spoločnosti

  • Chatham Financial
  • BitGo
  • ID.me
  • DataScan
  • Gusto
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje