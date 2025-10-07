Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in San Francisco Bay Area v Bloomberg sa pohybuje od $182K za year pre Software Engineer do $264K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in San Francisco Bay Area dosahuje $220K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bloomberg. Posledná aktualizácia: 10/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer
$182K
$158K
$0
$24K
Senior Software Engineer
$264K
$216K
$0
$48.8K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Bloomberg podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)