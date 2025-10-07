Adresár spoločností
Bloomberg
Bloomberg Technický náborár Platy

Technický náborár odmeňovanie in United States v Bloomberg dosahuje $157K za year pre Recruiter. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $143K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bloomberg. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Recruiter
$157K
$140K
$0
$16.8K
Senior Recruiter
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Bloomberg podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Technický náborár v Bloomberg in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $250,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bloomberg pre pozíciu Technický náborár in United States je $164,000.

Ďalšie zdroje