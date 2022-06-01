Adresár Spoločností
Bloom Energy
Bloom Energy Platy

Platový rozsah Bloom Energy sa pohybuje od $9,535 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový analytik na spodnom konci do $306,525 pre Chemický inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Bloom Energy. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Biomedicínsky inžinier
$225K
Chemický inžinier
$307K
Inžinier riadenia
$129K

Dátový analytik
$9.5K
Dátový vedec
$119K
Elektrotechnický inžinier
$170K
Finančný analytik
$157K
Hardvérový inžinier
$236K
Strojný inžinier
$164K
Predaj
$289K
Softvérový inžinier
$72.4K
FAQ

The highest paying role reported at Bloom Energy is Chemický inžinier at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $306,525. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bloom Energy is $163,815.

