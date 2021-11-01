Adresár spoločností
Blockchain.com
Blockchain.com Platy

Platy Blockchain.com sa pohybujú od $107,529 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $231,985 pre Manažér technických programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Blockchain.com. Posledná aktualizácia: 9/12/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $108K

Dátový inžinier

Obchodný rozvoj
$149K
Dátový vedec
$201K

Marketing
$142K
Produktový dizajnér
$177K
Manažér produktového dizajnu
$180K
Manažér softvérového inžinierstva
$179K
Manažér technických programov
$232K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Blockchain.com podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

