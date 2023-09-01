Adresár spoločností
Blinkit Platy

Platy Blinkit sa pohybujú od $1,656 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Účtovník na spodnej hranici až po $84,834 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Blinkit. Posledná aktualizácia: 9/12/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový vedec
Median $47.8K
Produktový manažér
Median $43.2K

Účtovník
$1.7K
Administratívny asistent
$4.8K
Manažér obchodných operácií
$44K
Obchodný analytik
$24.6K
Dátový analytik
$20.6K
Ľudské zdroje
$4.4K
Manažér programov
$14K
Často kladené otázky

