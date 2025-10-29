Adresár spoločností
Blink
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • UX výskumník

  • Všetky platy UX výskumník

Blink UX výskumník Platy

Mediánový UX výskumník kompenzačný balík in United States v Blink dosahuje $130K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Blink. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Mediánový balík
company icon
Blink
UX Researcher
San Diego, CA
Celkom za rok
$130K
Úroveň
L3
Základný plat
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Blink?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených UX výskumník ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu UX výskumník v Blink in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $189,200. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Blink pre pozíciu UX výskumník in United States je $115,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Blink

Súvisiace spoločnosti

  • Intuit
  • Amazon
  • SoFi
  • Google
  • Dropbox
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje