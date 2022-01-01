Adresár spoločností
Blink Health
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Blink Health Platy

Platy Blink Health sa pohybujú od $35,529 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $504,161 pre Manažér dátovej vedy na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Blink Health. Posledná aktualizácia: 10/10/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $235K
Obchodný analytik
$189K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Manažér dátovej vedy
$504K
Dátový vedec
Median $150K
Produktový dizajnér
Median $165K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $275K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Blink Health podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

The highest paying role reported at Blink Health is Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $504,161. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blink Health is $177,025.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Blink Health

Súvisiace spoločnosti

  • Rally Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje