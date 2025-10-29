Adresár spoločností
Blend360
Blend360 Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in India v Blend360 dosahuje ₹2.74M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Blend360. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Mediánový balík
Blend360
Senior Data Engineer
New Delhi, DL, India
Celkom za rok
₹2.74M
Úroveň
L3
Základný plat
₹2.74M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Blend360?
Najnovšie odoslané platy
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Zahrnuté pozície

Dátový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Blend360 in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,880,547. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Blend360 pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹2,742,574.

