Adresár spoločností
Blend360
Blend360 Platy

Platy Blend360 sa pohybujú od $23,422 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $160,800 pre Manažér dátovej vedy na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Blend360. Posledná aktualizácia: 9/6/2025

$160K

Dátový vedec
Median $23.4K
Softvérový inžinier
Median $31.6K

Dátový inžinier

Obchodný analytik
Median $100K

Dátový analytik
$53.7K
Manažér dátovej vedy
$161K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Blend360 is Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blend360 is $53,730.

