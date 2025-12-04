Adresár spoločností
BLAZE
BLAZE Softvérový inžinier Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky BLAZE. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$27.6K - $32.7K
Peru
Bežný rozsah
Možný rozsah
$24.3K$27.6K$32.7K$34.5K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v BLAZE?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v BLAZE in Peru predstavuje ročnú celkovú odmenu PEN 121,164. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v BLAZE pre pozíciu Softvérový inžinier in Peru je PEN 85,342.

