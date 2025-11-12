Adresár spoločností
BlackLine
BlackLine Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA) Platy

Mediánový Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA) kompenzačný balík in United States v BlackLine dosahuje $177K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky BlackLine. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Mediánový balík
company icon
BlackLine
Performance Engineer
Pleasanton, CA
Celkom za rok
$177K
Úroveň
L3
Základný plat
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v BlackLine?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA) v BlackLine in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $228,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v BlackLine pre pozíciu Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA) in United States je $177,000.

Ďalšie zdroje