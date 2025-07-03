Adresár spoločností
Blacklane
Blacklane Platy

Platy Blacklane sa pohybujú od $40,542 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér programov na spodnej hranici až po $153,263 pre Marketingové operácie na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Blacklane. Posledná aktualizácia: 10/10/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $87.9K
Manažér obchodných operácií
$64.4K
Dátový analytik
$73K

Marketingové operácie
$153K
Produktový manažér
$105K
Manažér programov
$40.5K
Často kladené otázky

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Blacklane je Marketingové operácie at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $153,263. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Blacklane je $80,442.

Ďalšie zdroje