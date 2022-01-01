Adresár spoločností
Blackbaud
Blackbaud Platy

Platy Blackbaud sa pohybujú od $41,650 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $223,875 pre Ľudské zdroje na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Blackbaud. Posledná aktualizácia: 11/17/2025

Softvérový inžinier
Staff B $116K
Senior B $136K

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $98.1K
Projektový manažér
Median $106K

Manažér softvérového inžinierstva
Median $180K
Business analytik
$81.3K
Obchodný rozvoj
$62.3K
Zákaznícky servis
$41.7K
Ľudské zdroje
$224K
Produktový dizajnér
$101K
Predaj
$95.7K
Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Blackbaud podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.4% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.40% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Blackbaud predstavuje Ľudské zdroje at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $223,875. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Blackbaud je $100,500.

