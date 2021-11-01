Adresár Spoločností
Black Sesame Technologies
Black Sesame Technologies Platy

Platový rozsah Black Sesame Technologies sa pohybuje od $85,224 v celkovej kompenzácii ročne pre Ľudské zdroje na spodnom konci do $193,800 pre Hardvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Black Sesame Technologies. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $190K
Hardvérový inžinier
$194K
Ľudské zdroje
$85.2K

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Black Sesame Technologies je Hardvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $193,800. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Black Sesame Technologies je $190,000.

