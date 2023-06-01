Adresár Spoločností
Bitvavo
Bitvavo Platy

Platový rozsah Bitvavo sa pohybuje od $77,652 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový vedec na spodnom konci do $137,703 pre Projektový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Bitvavo. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $104K

Backend softvérový inžinier

Dátový vedec
$77.7K
Produktový manažér
$130K

Projektový manažér
$138K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

El rol con mayor salario reportado en Bitvavo es Projektový manažér at the Common Range Average level con una compensación total anual de $137,703. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Bitvavo es $117,110.

