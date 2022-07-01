Adresár spoločností
Bitrise
Bitrise Platy

Platy Bitrise sa pohybujú od $52,260 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $209,040 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Bitrise. Posledná aktualizácia: 9/12/2025

$160K

Marketing
$95.4K
Produktový dizajnér
$52.3K
Produktový manažér
$125K

Manažér programov
$133K
Softvérový inžinier
$209K
