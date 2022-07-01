Adresár spoločností
BioXcel Therapeutics
BioXcel Therapeutics Platy

Platy BioXcel Therapeutics sa pohybujú od $99,818 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér dátovej vedy na spodnej hranici až po $102,008 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BioXcel Therapeutics. Posledná aktualizácia: 11/20/2025

Manažér dátovej vedy
$99.8K
Softvérový inžinier
$102K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v BioXcel Therapeutics predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $102,008. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v BioXcel Therapeutics je $100,913.

